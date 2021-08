Harige mosdiertjes drijven nog steeds in de Noordzee

Op het strand van Ameland kwamen deze zomer zoveel beestjes terecht dat er soms wel een laag van 80 centimeter hoog lag. Door het warme weer begon het te rotten en dat stonk flink. Ze danken hun naam aan hun uiterlijk, ze hebben stekelige haartjes.

Volgens De Blauwe is er nog een concentratie in de Noordzee, noordwestelijk van Texel. Die zou deze winter nog wel eens voorbij kunnen komen. In de herfst spoelen ze ook wel eens aan, maar dan is er minder overlast omdat het minder warm is en dus ook minder stinkt.

Het komt volgens deskundige niet vaak voor dat er massaal zulke harige mosdiertjes aanspoelen. Eerder gebeurde dat in de jaren zestig op het Duitse eiland Norderney.