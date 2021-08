Drie generaties op een kaatsveld: Jennie Terpstra in voetstappen van moeder en oma

Of Jennie de PC wint of niet, daar valt of staat de carrière niet mee, vindt moeder Joke. "De PC is in mijn beleving wel eens wat overschat. Het is een hartstikke mooie partij, maar het moet niet allemaal om de PC draaien. Als ze er plezier in hebben, de sport mooi vinden en met elkaar beter worden, dat is ook een heel mooi proces."

Het partuur van Jennie Terpstra speelt woensdag in de eerste omloop tegen Wybrig Bakker, Corry Kroondijk en Fiera de Vries.