Documentairemakers uit de hele wereld komen naar nieuw festival in Leeuwarden

Ook vertegenwoordigers van onder andere Netflix en HBO komen naar de Friese hoofdstad om kennis te maken met de makers en met Fryslân.

Dat Eurodoc naar Leeuwarden komt, is te danken aan filmplatform New Noardic Wave. Het platform wil Fryslân meer op de kaart zetten als locatie voor het opnemen van films en documentaires.

Aan de wereld laten zien

"We zien Fryslân, en het Noorden, als een fantastische plek voor filmmakers", zegt Joris Hoebe van New Noardic Wave. "Dat willen we gewoon aan de wereld laten zien. Om zo'n prestigieus programma hier naartoe te halen, draagt bij aan onze missie."

Naast de internationale filmmakers mogen ook twaalf lokale makers meedoen. "Daarmee groeit de kwaliteit en je netwerk ook. En dus ook de mogelijkheid om je Friese film naar een omroep te krijgen die nationaal of internationaal werkt."