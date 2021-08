Rondweg Dokkum wordt aangepast voor wieleretappe Benelux Tour

Meerdere gemeenten en Provincie Fryslân hebben ervoor gezorgd dat de finish van de eerste etappe van de wielerwedstrijd in Dokkum zal zijn en dat vraag nogal wat voorbereiding. "Er zijn bepaalde eisen aan verbonden dat alles vlak moet zijn", vertelt uitvoerder Wybe Sierksma van KWS Infra.

Deze week is de rondweg afgesloten en wordt er hard gewerkt. Donderdag worden de gaten in de weg dichtgemaakt met asfaltbeton en dan is de weg klaar voor gebruik. Sierksma: "De grootste uitdaging is dat we op tijd klaar zijn, maar we lopen mooi op schema."

In oude staat terug

Na de tocht wordt alles weer in oude staat teruggebracht. "Over een paar maanden lijkt het net alsof er niks is gebeurd", zegt Sierksma. De kosten van de werkzaamheden lopen op tot nagenoeg 30.000 euro. Deze komen voor een deel voor rekening van de organisatie.

De start van de etappe is maandag in Surhuisterveen. Vanuit daar fietsen de deelnemers in bijna 170 naar Dokkum. Onder andere Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin doen mee.