Rietdekkers moeten Chinees riet duur betalen door hoge transportkosten

Een groot deel van het riet wordt uit China gehaald. Eerder werd nog 1.300 dollar betaald voor het vervoer van een container met het natuurproduct, nu is dat al 18.000 dollar. En dat drijft de prijzen in de hele markt op. Daarbij komt ook nog eens dat riet op het dak steeds populairder wordt, zodat ook de vraag overeind blijft.

Sikkema: "De prijzen zijn omhoog gegaan, omdat de Chinese import van de lente stil kwam te liggen doordat de containers hartstikke duur waren. Doordat er geen Chinees aanbod is, is de Europese en Nederlandse markt gewoon leeggekocht. Collega's die normaal alleen maar Chinees riet gebruikten, gebruik nu natuurlijk ook het andere riet. Daardoor is er nu een krapte ontstaan."