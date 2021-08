Van Hurdegaryp naar Portugal: jonge familie wil duurzaam dorp bouwen in de bergen

Het idee is dat ze bij het vormgeven van het dorp hulp krijgen van zo'n 25 studenten van verschillende opleidingen. Studenten van de landbouwschool zullen onderzoeken hoe ze gewassen circulair kunnen verbouwen, met zo weinig mogelijk afval. Het eten kan dan weer verkocht worden aan toeristen. Studenten van de hotelschool zullen zich richten op het ontvangen van die toeristen en hoe ze dat zo duurzaam mogelijk kunnen doen.

Studenten mogen experimenteren

Het werkt dadelijk in Portugal voor de studenten net even anders dan ze gewend zijn. Frank Kroondijk heeft een tijd in het onderwijs gewerkt en heeft een heldere filosofie. Waar normaal gesproken elk semester vastgesteld wordt welke lesstof er geleerd moet worden, wil hij dat studenten een creatief idee uitwerken en leren door te experimenteren. Dat kan in de vorm van een stage, maar ook het oprichten van een eigen bedrijf is een mogelijkheid.

De plannen zijn nog niet in beton gegoten. Anders is ook dat de studenten 24/7 bezig zullen zijn met hun projecten in dit dorp. Dat sluit voor een deel aan op de wensen die er zijn bij bijvoorbeeld de hotelschool van NHL Stenden, zegt docent Dirk Dijk: "Wij willen dat stukje ondernemerschap meer vervlechten in ons onderwijs."

Verbinding met Fryslân

De link met Fryslân zal blijven. Frans krijgt bijvoorbeeld hulp van de vereniging Circulair Friesland. "Wij willen als regio in Europa vooroplopen op het gebied van circulariteit", zegt programmaleider Heleentje Swart.

"Het is ook niet zo dat het daar beter is dan hier", zegt Kroondijk. In de regio waar het dorp komt zijn veel problemen die ook in Fryslân spelen: braindrain, oftewel het vertrekken van hoog opgeleide mensen, en vergrijzing. De kennis die in het dorp wordt opgedaan, kan ook in Fryslân worden ingezet, zo is de verwachting.