Alyda Norbruis wil nog een keer vlammen: "Blij dat ik er nog steeds ben"

"Kijk, zo beginnen we altijd de starttraining", zegt Alyda Norbruis, terwijl ze in het midden van de grote sporthal in Apeldoorn staat. Om haar heen ligt een houten baan, waarop ze de hele dag rondjes aflegt.

Maar eerst fietst ze in rap tempo op een hometrainer. "We gooien eigenlijk alles er direct vol gas in, dan verkramp je later niet", zegt Norbruis. Na een half uur op de hometrainer pakt ze een helm en loopt met haar fiets de echte baan op. Haar trainster zet een apparaat klaar, waar Norbruis haar fiets in klikt.

Norbruis spring op de fiets die kaarsrecht op de scheve baan blijft staan. "Dit doen we dag in, dag uit op weg naar Tokio. Je traint elke dag een klein onderdeel van het grote geheel. Net zoals nu, dan doen we alleen de start. Morgen pakken we weer een ander aspect."