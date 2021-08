RIVM meldt 83 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân

Geen sterfgevallen en ziekenhuisopnames

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uren geen sterfgevallen vastgesteld als gevolg van het coronavirus, en er zijn ook geen mensen opgenomen in het ziekenhuis.

11 pasjinten, 6 op de IC

Yn de Fryske sikehuzen lizze 11 coronapasjinten, 6 fan har lizze op de intensive care. Yn de trije noardlike provinsjes giet it om 37 pasjinten, wêrfan't der 19 op de ic lizze.

It tal besette bêden yn de Fryske sikehuzen (sjochst de grafyk net goed, klik dan hjir):