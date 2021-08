Roze Zaterdag in Leeuwarden heeft nog steeds geen vergunning

Roze Zaterdag is een feestelijke dag waarop verschillen en overeenkomsten met een "pride door de grachten en een themamarkt" gevierd worden, en ook aandacht wordt gevraagd voor geweld tegen de LHBTI+ gemeenschap, zo is te lezen op de website van de organisatie.

Elk jaar wordt in een stad in Nederland in juni Roze Zaterdag gehouden, dit jaar mag Leeuwarden het feest organiseren. Door corona is de dag al een paar keer verplaatst, nu is besloten om de dag op 16 oktober te houden. De vergunning voor de dag is echter nog niet rond.

Vergunning wel dichtbij

De organisatie moet voor 30 augustus duidelijk hebben over de vergunning. Volgens Jan Gaastra van de organisatie is de vergunning nagenoeg rond: "Negentig procent van de vergunning is in orde. Er moeten nog wat aanvullingen gedaan worden omdat natuurlijk steeds dingen veranderen. De covid-protocollen hoeven pas half september ingeleverd te worden, dus er zit nog wel wat lucht in. En het grootste gedeelte is al klaar, omdat wij de setup van City Proms een week daarvoor gebruiken."

Volgens Gaastra hangt het verloop van de dag wel sterk af van de ontwikkelingen van de coronamaatregels. "Als je een plein op anderhalve meter moet inrichten waar je tienduizend mensen verwacht, dat kan dus niet."