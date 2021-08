Friestalige phishing: oplichters weten Fries te vinden op Google Translate

De fouten zitten dus in de zinsbouw. "Er staat bijvoorbeeld myn dokter fertelde my dat ik folgjende 3 moannen net soe duorje fanwegen kankerprobleem. Dat is perfect gespeld, mar geen goede zin. En dat horen wij Friezen wel. Soe duorje moet duorje soe zijn, dat weten we allemaal."

Machinefries

Bovendien is de betekenis van de zin niet duidelijk. "In het Engels zou het zijn My doctor told me I would not last. Maar in het Fries gebruik je dan niet het woord duorje, maar je zou zeggen dat ik it net folhâld. Zo kun je zien dat dit een machine is geweest."

Die machine is waarschijnlijk Google Translate. Een poos geleden zijn een groep Friezen en Friese organisaties bezig geweest om zoveel mogelijk woorden en zinnen in te voeren in de vertaalmachine van Google.