Zeven sinkholes in Heerenveen na wateroverlast: "Levensgevaarlijk"

Het noodnummer van de gemeente is dit weekend vijftig tot zestig keer gebeld. En de gemeente kan dan lang niet altijd helpen. Van der Honing: "De meeste mensen bellen omdat ze dreigende wateroverlast in huis hebben. De riolering kan het bij zulke extreme weersomstandigheden simpelweg niet aan."

Achteraan de wijk, vooraan bij de problemen

En dat terwijl de riolering wel werkt zoals het moet. "Dan is de conclusie dus dat er te veel water valt. En als je achteraan woont in de wijk en als laatste aan de riolering zit, loopt het water ook als laatste weg. Die mensen hebben als eerste problemen."

In Heerenveen viel zondag 75 millimeter regen volgens Weeronline. Gemiddeld valt er in Nederland 78 millimeter in heel augustus. De kans dat er veel neerslag valt, is door klimaatverandering groter geworden. Daar is de riolering niet op voorbereid, zegt Van der Honing. "Na wat er afgelopen zondag is gebeurd, neem ik aan dat ernaar wordt gekeken."

Gaten in de weg

Daar kan de gemeente op korte termijn niet veel aan doen. Bij meldingen van sinkholes komen ze wel direct in actie. "Dan komen er holtes onder de bestrating en met extreme neerslag ontstaan er gaten in de weg. Dat is afgelopen weekend zo'n zeven keer gebeurd."

De gemeente schakelt daar ondernemers voor in, maar heeft wel meldingen van de inwoners nodig. "We kunnen niet alles zelf zien."

Dit jaar heeft Heerenveen al meerdere keren te maken gehad met wateroverlast na veel neerslag. "Dat heb ik in één jaar nog niet zo vaak meegemaakt als dit jaar", zegt Van der Honing.