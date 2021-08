Buitenlandse studenten bespreken onbekend probleem in Friese kerken

De studenten doen mee aan een programma dat is opgezet door onder meer de Rijksuniversiteit Groningen. "Er wordt bijvoorbeeld besproken wat we kunnen doen met kerken die leeg komen te staan en niet meer worden gebruikt voor kerkdiensten", vertelt Hester Simons, directeur van de stichting Alde Fryske Tsjerken.

"Welke bestemming krijgen die kerken dan en wat betekent het dat er steeds meer museale functies in die kerken komen?"

Slapen in de kerk

Het programma van de studenten begon in Amsterdam. Deze dagen zijn se op excursie in Fryslân en later deze week gaan de studenten nog naar Groningen. In de nacht van maandag op dinsdag hebben ze geslapen in de kerken van Blessum, Boksum, Peins en Swichum.

Onderdeel van het programma is ook een seminar in de kerk van Jorwert. "Dat heeft de mooie Engelse naam Church Life and Heritage: Religious Communities of Village Churches", zegt Simons. "Dat gaat dus over leegstaande kerken en hoe je die in de toekomst toch nog als gebouw van hoop kunt gebruiken."

Meer kerken en nieuwe religieuze gezelschappen

Voor veel van de deelnemende studenten is dat een onbekend verschijnsel, tot verrassing van Simons. "Ik ging ervan uit dat het over de hele wereld speelde, dat kerken leeg komen te staan."

Maar dat is dus niet het geval: "In de landen waar deze studenten vandaan komen, is het soms zelfs zo dat er meer kerken ontstaan en nieuwe religieuze gezelschappen, die de gebouwen willen gebruiken om elkaar daar te ontmoeten."

Simons hoopt dat de studenten die aan het programma meedoen van de Friese kerken beginnen te houden. "Misschien willen ze dan nog een keer terugkeren."

FryslânDOK onderzocht wat er in de toekomst moet gebeuren met monumentale kerkgebouwen. Hieronder zie je deel 1, klik hier voor deel 2.