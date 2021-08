Fietscrossclub Noardburgum uit op meer landelijk succes, maar startheuvel moet hoger

"De startheuvel is acht jaar geleden gemaakt en destijds was zo'n heuvel landelijk gemiddeld zo'n 3 of 4 meter hoog", legt voorzitter Johan Timmermans uit. "Wij zien nu dat als onze kinderen landelijk wedstrijden rijden, dat daar die startheuvels minimaal 5 meter hoog zijn. Daardoor liggen onze kinderen na de start direct achterop, omdat onze kinderen dan een beetje bang zijn om ervan af te fietsen."

Het is geen kwestie van een hoop zand erbij en klaar is kees. De heuvel moet aan alle veiligheidseisen voldoen. Bovendien moet er ook een groot starthek op. De heuvel moet nu 5,5 meter hoog worden.

Tokio

De club heeft de enige fietscrossbaan in heel Fryslân en merkt dat meer mensen interesse krijgen in de sport. Dat komt vooral door de olympische successen van de Nederlandse fietscrossers in Tokio bij het BMX'en. In Tokio pakte Niek Kimmann goud. Afgelopen weekend werd hij in Nederland bovendien wereldkampioen.