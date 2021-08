Historische interieurs van 930 woningen en boerderijen in Waadhoeke in kaart gebracht

Er is veel bewaard gebleven, concludeert de stichting. Tegelijk moesten de onderzoekers ook vaststellen dat veel historische elementen in de sloopcontainer zijn verdwenen. De stichting pleit voor meer bewustwording.

'Zeer waardevol'

"Van het totaal gewaardeerde panden is 29 procent als 'zeer waardevol' aan te merken", zegt voorzitter Ap Timmermans van de Stichting Interieurs in Fryslân. "Dat wil zeggen dat eigenlijk het hele pand, alle ruimtes vol zitten met herkenbare interieurs uit bepaalde periodes."

Voor 1940 waren er heel veel mooie interieurs, zegt Timmermans. Daarvan is tot zijn spijt niet alles meer terug te vinden. "Duizenden gangpoortjes zijn verloren gegaan, maar we hebben er ook nog honderden over. En dat geldt voor kastenwanden, bedstedes, lambriseringen, betegelde vloeren, je kunt het zo gek niet verzinnen."

Blikken sierplafonds

Bijzonder was dat er een stuk of zes, zeven blikken sierplafonds zijn aangetroffen. Die plafonds waren begin 20ste eeuw in de mode. "Het zijn platen blik waar allerlei versieringen in gedrukt zijn", zegt Timmermans.

De blikken sierplafonds zijn met name gevonden in Franeker. In een café naast het Eise Eisinga Planetarium hangt bijvoorbeeld zo'n metalen plafond. Timmermans: "We vermoeden dat er een lokale aannemer of architect is geweest, die dit heeft bevorderd."

'Beleid nodig'

Wethouden Jan Dijkstra is blij met het rapport van SLiF. "Het laat zien dat er prachtige zaken zijn aangetroffen, die het bewaren meer dan waard zijn. Het laat ook zien dat gemeentelijk beleid nodig is om ons rijke erfgoed veilig door te geven aan komende generaties."

Vanaf 1 september is het rapport in te zien via de website van de stichting.