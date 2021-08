VIDEO: Woudsend maakt schade op na wateroverlast door felle regenbuien

Wie maandag na het mooie weer naar buiten keek kon er bijna geen voorstelling van maken dat het zondag zo kleddernat was in delen van onze provincie. Het zuidwesten van Fryslân werd het hardst getroffen. De wateroverlast in met name Woudsend was zo erg dat de inwoners er ook maandag nog de hele dag druk mee waren. In het dorp viel in een paar uren zoveel regen als doorgaans in een hele maand valt.