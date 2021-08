Marine oefent met mijnenjagers in Noordzee: "Uitdagend zeegebied"

Het belangrijkste doel is om te trainen hoe bijvoorbeeld havens en zeegebieden vrij te maken zijn van explosieven. Volgens de marine is het Waddengebied zeer geschikt voor de oefening. Het water is ondiep, er staat een sterke stroming en het is vlakbij drukke scheepsvaartroutes en windmolenparken.

Oefenmijnen

"Het is een van de grootste marine-oefeningen die dit jaar in Nederland worden gehouden", zegt luitenant ter zee André Eilander. Er zijn oefenmijnen in het gebied gelegd en die moeten allemaal worden opgespoord.

"We doen dit ten eerste om onze operationele gereedheid op peil te houden", zegt Eilander. "Daarnaast is de Noordzee nogal een uitdagend zeegebied met troebel water, veel stroming en veranderende bodemomstandigheden. Dus het is ook een mooie manier om met zoveel mogelijk eenheden in de omstandigheden van de Noordzee te kunnen oefenen."

Nog altijd bommen in Noordzee

Vissers op de Noordzee halen nog regelmatig explosief materiaal boven water, vertelt Eilander. "Dat kunnen oude vliegtuigbommen zijn of mijnen uit de Tweede Wereldoorlog. Soms worden er zelfs explosieven uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. De Noordzee ligt daar nog steeds vol mee en dat kan nog steeds gevaarlijk zijn, met name voor de visserij."

In totaal doen vijftien marineschepen en zo'n zeshonderd militairen mee aan de oefening genaamd Sandt Coast 21. De oefening duurt tot 10 september.