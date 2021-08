Bangma gaat voor goud op Paralympics, maar: "Titel op kilometer kan ik niet verdedigen"

Bos is veel meer een wielrenner voor de duuronderdelen en dus heeft ook Bangma zijn focus daar nu op gelegd. "De 4 kilometer achtervolging en de wegwedstrijd, dat zijn voor ons de twee belangrijkste onderdelen. Daar hebben we ook de grootste kans om een medaille te winnen."

Hoe de kansen precies liggen, is voor Bangma lastig in te schatten. "Het hangt van zoveel factoren af. De concurrentie gaat supergoed zijn", zegt de Fries. "We moeten vooral naar onszelf kijken en onze taken goed uitvoeren. Ik denk dat er dan iets heel moois mogelijk is, maar wat het dan is..."

"Als we doen wat we moeten doen, dan maken we zeker wel kans om te winnen. Maar het is geen een-tweetje", waarschuwt Bangma, die samen met Bos op drie onderdelen in actie komt. Naast de achtervolging en de wedstrijd op de weg, rijden ze ook nog de tijdrit op de weg.

Familie

Als de wielrenners een medaille winnen in Tokio, dan zullen ze dat niet meteen kunnen vieren met hun familie en vrienden. Vanwege de coronapandemie mogen zij niet naar Japan. "Dat is heel erg jammer, maar uiteindelijk ga ik er niet langzamer van fietsen", zegt Bangma.

"Ik vond het fantastisch dat ze in Rio waren. Dat doet iets met me. Maar uiteindelijk moet ik trappen en zo hard mogelijk fietsen", wet de 23-jarige parasporter.

"Het is nu wat het is. Het worden hele andere Spelen. Ik denk dat dat ook wel weer iets unieks is. Daar moeten we ons op voorbereiden en vooral aan overgeven en ons focussen op de dingen die we daar moeten doen", zegt Bangma.