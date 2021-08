Sylvana IJsselmuiden doet mee aan Expeditie Robinson

Sylvana IJsselmuiden is bekend geworden van de website Dumpert en werd in 2020 door FMH uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland. Nu is bekend geworden dat de Leeuwarder ook meedoet aan Expeditie Robinson. "Ontzettend gaaf, ik heb het gedaan, ik heb meegedaan!", vertelt ze enthousiast.

Niet zomaar een televisieprogramma

"Je wordt in eerste instantie gevraagd, dan doen ze een kleine casting, dan moet je fitheidstesten doen. Je wordt lichamelijk helemaal gecontroleerd, of je bereid bent om op zo'n eiland te zitten." Die tests zijn nodig omdat de omstandigheden op zo'n eiland soms niet aangenaam zijn. "Het is wel zwaar, je slaapt slecht, er is geen eten."

Dit avontuur was wel anders dan andere programma's of uitdagingen waar ze aan heeft meegedaan: "Dit is andere koek, wel bizar. Op een eiland overleven, en de proeven, het is een hele intense ervaring."

Kroatië in plaats van Filipijnen

"Het is pittig, het was voorheen op de Filipijnen. En door corona was het dit jaar in Kroatië." Dat maakte het programma misschien wel een grotere uitdaging dan voorgaande jaren: "Ik heb heel veel last gehad van de kou, je hebt natuurlijk maar heel weinig kleding mee. De Filipijnen zijn wel een stukje warmer, en daarnaast, op de Filipijnen heb je ook bananen, cassave, kokosnoten. Dat hadden we allemaal niet, want in Kroatië groeit gewoon niet zoveel."