Wetterskip druk met waterafvoer; "We zitten bijna weer op streefpeil"

"Het water in de polders rondom Woudsend staat hoog", zegt boezembeheerder Sybo Veltman. Het zijn gewoon eilandjes in het land. "Het is een kwestie van tijd dat het water in de vaarten komt en die staan ook tot het talud."

Zaterdag heeft het waterschap het peil in de polders al verlaagd om te anticiperen op de extreme buien. "Met extra pompen hebben we de afvoercapaciteit vergroot." Ook de boezem is zaterdag al verlaagd.

Water weggepompt

"Ons watersysteem is gebaseerd op normale omstandigheden, niet op zulke extremen van 140-170 millimeter. Dat is echt heel veel." In samenwerking met de boeren zijn ze met pompen bezig om het water snel af te voeren naar de Friese boezem. "We hebben het nu weer onder controle en zitten bijna weer op streefpeil." Het Hooglandgemaal heeft anderhalf miljoen kuub in 24 uur aan water weggepompt naar het IJsselmeer.

Wat ze ervan geleerd hebben? "We moeten vooruitkijken en alert blijven zodat we kunnen anticiperen. Ook belangrijk is de samenwerking met gemeente, politie, brandweer, Veiligheidsregio en natuurlijk omwonenden en boeren. Je doet het samen."