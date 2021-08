Houtmolen in Woudsend is bezorgd over schade in machines na wateroverlast

In de werkplaats bij de molen staan verschillende machines om van het gezaagde hout meubelen te maken en er is allerlei gereedschap. Dat stond dus onder water. "We moeten nog bekijken wat de schade is, maar het ziet er problematisch uit", zegt de molenaar.

Een paar zandzakjes hebben niet geholpen. "Die lagen hier nog, want voor de zomer hebben we twee keer last van water gehad. Toen hadden we ze er neergelegd, maar die meer dan 130 millimeter van gisteren was niet tegen te houden."