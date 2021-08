Ype Albada had een record in de regenmeter: "Ik ben niet zo'n recordjager"

Extremen nemen toe

Volgens Ybema nemen de extremen toe. "In de jaren 1950/1960 kwam in heel Nederland de neerslag maar een keer of vijf, zes boven de 50 millimeter. De meeste jaren kwam het zo'n 10, 12 keer voor. Gisteren was het al de zeventiende keer dat het voorkwam in Nederland. Dat is dus ook een record. We zien dat plaatselijk de extreme neerslag toeneemt. Het is een trend."

Ook de kans op droogte en perioden met heet weer neemt toe. "De laatste drie zomers was dat zo. Dit jaar hebben we dat niet, nu hebben we in wolkbreukzomer. Het is nu een groene en groeizame zomer, afgelopen jaar was het zo warm, droog en dor. Elke zomer is weer anders."

Klimaatverandering

Maakt Ybema zich zorgen? "Op korte termijn niet. Op lange termijn moeten we ons daar wel zorgen over maken. Het heeft indirect met klimaatverandering te maken, het wordt warmer en natter. Maar ook droogte en warmte nemen toe. De extremen nemen toe. Daar moeten we wat aan doen en de oorzaak aanpakken."