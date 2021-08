Vervoerder Arriva klaar voor nieuw schooljaar met extra spits- en sneltreinen

"Alle bussen en treinen rijden weer volgens de volledige dienstregeling", zegt Nikkie Smit, woordvoerder van Arriva. "Er rijden extra spits- en sneltreinen." Verder is er een snelle buslijn tussen Dokkum en Drachten, die ook bij het station in Feanwâlden stopt.

Mondkapje

Als enige sector is het dragen van een mondkapje nog verplicht in het openbaar vervoer. "We hopen dat we er in september afscheid van kunnen nemen. Het grootste deel van de reizigers houdt zich keurig aan die regel. Maar mensen vergeten het ook wel eens, het hoeft immers nergens meer, dus soms is een extra attentie nodig."