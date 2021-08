Wereldkampioen Fries dammen: "De volgende komt uit Rusland of China"

Walinga's tegenstander, Folkert Groenveld uit Jutrijp, won nog wel de laatste partij, waardoor de eindstand na elf partijen 7,5 tegen 3,5 is.

Varkenshok

Het kampioenschap werd in het stadhuis van Harlingen afgewerkt. Dat was mooi voor de ambiance, maar het maakte de dammers weinig uit. "Natuurlijk is het een prachtig gebouw", zegt Groenveld, "maar als ze mij in een varkenshok neerzetten, dan verandert er voor mij helemaal niets. Het gaat alleen maar om wat er op het bord gebeurt."

Walinga vond de strijd om het wereldkampioenschap heel bijzonder. "Ik ben wel bij andere matches geweest en dan zie je die spelers helemaal in een soort flow. En dat is hier ook zo. Je wordt ermee wakker en je gaat ermee naar bed.