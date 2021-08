Hoofdredacteur LC: Geen probleem dat nieuw magazine niet helemaal Fries is

"Het aantal abonnees is dit jaar met 2 procent toegenomen en dat betekent de eerste groei in 18 jaar." Kanttekening is wel dat het vooral om digitale abonnees gaat die iedere maand een veel kleiner bedrag betalen en waar dus veel meer van nodig zijn om ook de omzet te laten groeien.

Mediahuis

Warmerdam kon niet zeggen of er al winst wordt gemaakt, maar is wel blij met de positie van de Leeuwarder Courant in het Belgische Mediahuis, de uitgever waar bijvoorbeeld ook De Telegraaf en NRC onder vallen.