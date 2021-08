Wetterskip zet extra pompen in bij Woudsend

Om nog meer water op te vangen, is voor het weekend al het waterpeil in de Friese boezem naar beneden gebracht, meldt het Wetterskip. De boezem is het stelsel aan meren, sloten en kanalen.

Het hooglandgemaal in Stavoren is zondag aangezet om het overtollige water het IJsselmeer in te pompen. "We blijven de aankomende uren en dagen alert", meldt het Wetterskip.