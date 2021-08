Tjisse Steenstra koninklijk in eigen dorp

In de halve finale had het partuur van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra nog vertrouwen getankt door Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar af te drogen: 0-5 4-6.

Drent was zaterdag nog koning in Bitgum en leek 'de dubbel' te pakken, maar zijn partuur kwam tekort. "Wij weten wat we kunnen, maar hij mag nooit zo lang aan de opslag staan. Dat is ons nog nooit gebeurd en dat zal ons ook niet meer gebeuren, dat zeg ik je bij dezen. Maar dit was echt niet best."