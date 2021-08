Woudsend boos wegens wateroverlast: "Probleem is bekend bij de gemeente"

"Het is een triest record", zegt een van de inwoners van het dorp. Hij woont al heel lang in Woudsend. "In 30 jaar heb ik dit nog nooit meegemaakt."

Hij tilt zijn regenmeter op. "De vorige keer hadden we 70 millimeter. Het is nu 170. Bar en boos. De kelder staat vol en het water loopt onder het huis door. De situatie in de kruipruimte wil ik niet weten."