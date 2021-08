Toegangswegen Woudsend afgesloten vanwege het water: verkeer moet omrijden

Brandweer Fryslân @BrandweerFrl

We zijn in verband met wateroverlast met meerdere eenheden aanwezig in Woudsend. De toegangswegen naar Woudsend zijn afgesloten. Verkeer kan omrijden via de N392 (richting Balk, Workum, Bolsward) of via de A6 (Lemmer). Nadere informatie volgt.