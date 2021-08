Plaatselijk veel regen, eerste meldingen van wateroverlast

In Woudsend is de brandweer druk met een melding bij de Bonifatiusschool aan de Melchior Clantstraat. De weg staat daar volledig blank door de hevige regenval. Dat is ook het geval op het Kattebos in Heerenveen, daar kan het riool het water niet meer aan.

Regenval van een maand

Het is het meest nat in het zuidelijke deel van Fryslân, met name in de omgeving van Heerenveen en Joure valt veel. In Heerenveen is al 75 millimeter regen genoteerd. Dat is veel, want gemiddeld valt er in Nederland in de hele maand augustus maar zo'n 78 millimeter.

Code geel geldt van 07.00 tot 15.00 uur. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen er hinder van ondervinden. Ook voor Groningen, Drenthe en Noord-Holland geldt code geel.