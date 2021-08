Transportsector worstelt verder met chauffeurstekort

Het bedrijf Werfftalent probeert nu mensen te vinden voor de bietencampagne: het vervoeren van bieten uit de Noordoostpolder naar Groningen, maar het bedrijf moet regelmatig 'nee' verkopen aan opdrachtgevers.

"Het tekort is wel redelijk groot", zegt Marije Brouwer-van der Werff van het bedrijf. "De instroom van jonge mensen is klein, terwijl de uitstroom wel groot is."

Imagokwestie

Het imago van de transportsector en het chauffeursvak moet beter, vindt ze. "We moeten laten zien wat we doen, hoe een dag eruit ziet, wat voor vrijheid en zelfstandigheid je hebt en wat voor verantwoordelijkheden. Dan kun je misschien kleine stapjes zetten."