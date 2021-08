Henk de Jong is trots: "Het moest uit de tenen komen, maar wij speelden Cambuurvoetbal"

"PSV is een internationale topploeg", zegt De Jong. "Ze horen bij de besten van Europa. Maar wij spelen wel Cambuurvoetbal: hoge druk, strijd en passie. En dat levert wat op. We krijgen de twaalfde man mee en dat wil ik erin houden."

Dat de eerste twee doelpunten zo snel na elkaar vielen, komt omdat het bij Cambuur niet goed stond na de 1-0, zegt De Jong. "Dat zijn standaardsituaties, daar moeten we beter in worden. In de eredivisie wordt zoiets direct afgestraft, in de eerste divisie niet."

"Wij waren de betere"

Alex Bangura maakte het enige Leeuwarder doelpunt. Hij is verdediger. "Er ontstond een gat voor me, ik dacht alleen maar 'gaan' Ik schoot hem goed binnen in de korte hoek."

Het was zijn eerste doelpunt in de eredivisie. "Dat is wel een mooi moment."