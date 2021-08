Cambuur scoort tegen PSV maar verliest wel in Eindhoven

Cambuur staat na twee wedstrijden nog op nul punten. Een week geleden verloren de Leeuwarders van FC Groningen.

In Eindhoven had PSV een vliegende start. Al na 20 minuten stond de thuisploeg op een 2-0 voorsprong, door doelpunten van Davy Pröpper en Eran Zahavi. Beide doepunten vielen binnen drie minuten.

In de tweede helft viel er opnieuw een vroeg doelpunt. Nani Madueke schoot de 3-0 achter Cambuurkeeper Sonny Stevens.

Eretreffer

De verdediging van Cambuur zag er matig uit. Stevens had het druk. Maar de Leeuwarder aanval bleef. Er kwamen kansen, en na 66 minuten profiteerde Alex Bangura daarvan. Hij verraste de keeper van PSV in de korte hoek. Het was een eretreffer.

Aanvaller Issa Kallon was de gevaarlijkste Cambuurspeler van het veld. Trainer Henk de Jong haalde hem naar de kant, toen Kallon naar de grond ging vanwege een mogelijke blessure. Hij greep eerst naar zijn hamstring, en daarna naar zijn kuit. Het is niet duidelijk of er echt sprake is van een blessure, of dat het kramp was.

Spannende slotfase

Jordan Teze van PSV schoot in de slotfase van het spel nog een snoeiharde bal op de goal van Cambuur, maar keeper Sonny Stevens kon hem stoppen. Het was niet de eerste vuurpijl van PSV die Stevens om de oren kreeg.

"Hij zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat het niet zes, zeven, acht, negen-één is geworden", zei verslaggever Andor Faber. "Hij laat hier zien dat hij echt thuishoort in de eredivisie."

In de laatste seconden van de wedstrijd - nog voor de blessuretijd - maakte David Sambissa het heel spannend door vrij voor de keeper de bal over het doel te schieten. Het had 3-2 kunnen worden, en dan had de blessuretijd er nog toe gedaan. Nu zou Cambuur liever na 90 minuten zijn gestopt, want PSV maakte er in de extra tijd nog 4-1 van.

Olivier Boscagli schoot de bal vanuit een kluts hard op doel, en in de touwen. Daar kon zelfs Sonny Stevens niets meer aan veranderen.