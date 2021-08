Kijk terug: Oane Galama ljept naar Koningstitel in Burgum

Oane Galama zette in de finale een afstand van 21.04 meter neer. Het is dit seizoen de eerste sprong in Fryslân over de 21 meter. Hij mag zichzelf een jaar lang koning van Burgum noemen. Het belooft wat voor het Fries kampioenschap in september, want in het verleden bleek dat de koning vaak ook Fries kampioen werd.