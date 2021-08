Eén goede helft is voldoende voor Heerenveen tegen RKC

Heerenveen bleef de bovenliggende partij en net voor de rust kreeg Heerenveen eee vrije trap aan de linkerkant van het veld. Joey Veerman krulde de bal op het hoofd van Henk Veerman. De Volendammer kopte de bal van dichtbij hard in de goal: 3-0.

Na de rust gebeurde er lange tijd niets, maar in de 68ste minuut deed RKC toch wat terug. Oud-Heerenveenspeler Jens Odgaard haalde uit vanaf de rand van het strafschopgebied en liet Erwin Mulder kansloos: 3-1.

Heerenveen is het kwijt

Na de goal had Heerenveen het lastig. RKC was dreigend met een afvallende bal, maar het schot van Ayman Azhil verdween over de goal. In de 77ste minuut was Lennerd Daneels met een vrije trap heel dichtbij de 3-2. Zijn knal belandde echter op de lat.

In de 84ste minuut kwam Lucas Woudenberg in het veld. Het waren zijn eerste minuten na de blessure die de verdediger opliep in de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding op dit seizoen.

Vlak voor het ingaan van de blessuretijd werd het nog heel spannend in het Abe Lenstra Stadion. Alexander Büttner gaf de bal voor en Richard van der Venne kopte knap binnen: 3-2. Gelukkig voor Heerenveen bleef het daarbij.