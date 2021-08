Liggen de handschoenen van de abt van Claercamp in Franeker?

Van eeuwenoud textiel bepalen hoe oud het is, is nog niet zo eenvoudig, zegt Sanne Berbers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

"Dan moeten we - in overleg met de eigenaar - een monster nemen van de rode stof, en die in ons lab in Amsterdam onderzoeken. Maar we gaan zeker kijken of we de theorie van Museum Martena kunnen bevestigen."