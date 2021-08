Uitdager wint van wereldkampioen dammen, maar het is te laat

Het WK Fries dammen is een strijd over elf wedstrijden. Na acht wedstrijden had Walinga al 6,5 punten en kon hij al niet meer verslagen worden, maar de regels schrijven voor dat alle elf partijen worden gespeeld.

Dat is niet helemaal om spek en bonen: met iedere partij is een bedrag aan prijzengeld te winnen. Dat gaat om honderden euro's.