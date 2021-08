Heerenveen gedoogt staantribune, maar Den Haag wil dat publiek zit

De gemeente Heerenveen meldt nu dat het er vooral om gaat dat mensen niet heen en weer lopen, maar op hun eigen plek blijven. "Wel of geen rugleuning maakt dan niet zoveel uit."

Bron- en contactonderzoek

SC Heerenveen zei eerder dat het verplaatsen van de supporters naar andere vakken niet mogelijk is in verband met eventueel bron- en contactonderzoek. Nu kan nog voor alle supporters gekeken worden wie eromheen gezeten hebben, in het geval van een eventuele besmetting.

Het 'gedogen' van de staantribune geldt volgens de woordvoerder van de gemeente alleen voor deze wedstrijd. "We moeten bekijken hoe het loopt. Voor de volgende wedstrijd is er meer tijd." Die wedstrijd is volgende week zondag, in het eigen stadion tegen AZ.