Tien van Harkemase Boys pakken punt na spektakelstuk tegen Goes

Na de rust werd het nog mooier voor Harkemase Boys. Berwout Beimers kopte de bal na een hoekschop in de verre hoek. Goes was boos, zij zagen een overtreding op doelman Lentink, maar de scheidsrechter ging daar niet in mee: 2-1.

Twee keer de lat

Goes zocht daarna de aanval. Tiebosch was dichtbij de gelijkmaker. Zijn schot van een meter of 25 strandde op de lat. Maar wat Goes kan, kan Harkemase Boys ook, moet Berwout Beimers gedacht hebben. Want hij probeerde het net over de middenlijn, maar ook zijn poging eindigde op de lat.

Goes draait het om

De tien van Harkemase Boys konden het echter niet volhouden tegen de elf van Goes. In de 70ste minuut zorgde Sven Mbikulu met een schot van buiten het strafschopgebied voor 2-2. Vier minuten later werd het nog erger voor de Boys: met een knap lobje verschalkte Jelle Klap doelman Erick Jansema: 2-3.

Harkemase Boys toonde echter karakter. In blessuretijd schoot Berwout Beimers keihard raak. Met zijn tweede goal van de wedstrijd zorgde hij ervoor dat de Boys toch nog een punt pakten.