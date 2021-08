Omrop TIP: Kijk vanavond live naar het Keningsljeppen in Burgum

Recordschansen

De schansen van Burgum zijn sinds de renovatie in 2019 bekend om de record. Maar liefst drie van de vijf Nederlandse records zijn in handen van Burgum, ook drie Friese records.

21,94 meter

Jaco de Groot ljepte bij de senioren twee jaar geleden naar 21,94 meter. Dat is de een na verste sprong ooit in Nederland en de verste in Fryslân. Het nationaal record senioren werd in 2017 gesprongen in Zegveld en staat op 22,21 meter.

Wisse Broekstra ljepte vorig jaar bij de jongens een nieuw nationaal record van 20,72 meter. Dat is verder dan het Friese record van de junioren.