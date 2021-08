Nieuwehornster hennep: niet voor consumptie, maar voor isolatie

Twee jaar geleden heeft Greeninclusive een proef gedaan om te kijken of men dit proces in Fryslân kan opzetten. Met succes, want zaterdag wordt in Nieuwehorne en stuk van 30 hectare gemaaid.

Boeren

Als het aan de initiatiefnemer ligt, wordt het project steeds groter. Op dit moment werken er vijf agrarische bedrijven mee, maar als het aan ondernemer Marthijs Roorda ligt mogen dat er wel honderd worden. "We zoeken echt de samenwerking met de agrarische sector."