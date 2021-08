Schip raakt brug over PM: geen schade, wel zoveelste ongeluk op vaarweg

De vaarweg over het Prinses Margroetkanaal is berucht: er is geen andere Nederlandse vaarweg waar zo vaak ongelukken gebeuren. In de afgelopen vijf jaar ging het minstens 23 keer mis.

Schippers

Dat er zo vaak wat gebeurt, heeft verschillende oorzaken. Aan de ene kant worden de schepen steeds groter. Maar het is ook zo dat schippers niet overal dezelfde opleiding krijgen. Met name de schippers die in deze omgeving niet bekend zijn, veroorzaken ongelukken. Het is soms lastig om in te schatten of je door een brug kunt of niet.

Verschillende bruggen

Een ander belangrijk punt is dat er op de vaarweg allemaal verschillende bruggen liggen: draaibruggen, klapbruggen, tafelbruggen. Het is de bedoeling dat de brug bij Uitwellingerga evenals een paar andere bruggen nog eens wordt vervangen, maar een besluit daarover heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat doorgeschoven naar het najaar van 2021.