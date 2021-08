Emmers mee en het land in: 'Brommels!' houdt bramentraditie al 10 jaar overeind

De omgeving speelt daar een belangrijke schakel in. "We hebben het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden, een uniek gebied. Dat zo'n coulissenlandschap bij ons nog bestaat is heel bijzonder", zegt zij.

Braamtraditie

Bovendien gaat het om een traditie, zo vult Henk Pilat aan. "Je haalde een emmer vol op, verwerkte het met een zeef en op zondag had je bramensap." Pilat zit vanuit Stichting Wâldfrucht in de commissie en is ook van Voedselbos Egypte en de streekproducten van Op 'e Stâl in Buitenpost.

Wandelen bij Egypte

Het Voedselbos in Egypte, de buurtschap tussen Buitenpost en Zandbulten, doet ook mee aan Brommels!. "Ik ben als Egyptenaar geboren. We hadden daar al lang een duindoornplantage, die hebben we als familie omgebouwd als Voedselbos. Nu met Brommels! hebben er er een pop-up-wandelroute naar toe gemaakt. Het is zo'n twee kilometer lopen. In het Voedselbos staan natuurlijk bramen, maar ook duindoornen en kruiden."