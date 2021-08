Omrop TIP: Beklimmers van het vlakke land (deel 7): Meer democratie op het platteland

Burgertop

Riejanne Bouma uit Warns wil een stap verder. Ze denkt dat burgers direct moeten meepraten over grote maatschappelijke besluiten. Bouma was één van de initiatiefnemers van de Friese Burgertop in 2020. Johannes Lankester uit Loënga helpt initiatiefnemers met nieuwe ideeën hun weg te vinden in het labyrint van regels en wetten die overheden klaar hebben liggen om de vernieuwers te ontmoedigen. Lankester zet zich in om overheid en initiatiefnemers met elkaar te verbinden, soms tegen de klippen op.