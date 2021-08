Kampioen Walinga wint weer in WK Fries dammen, maar 9e partij was lastig

Marten Walinga wist ook in de negende partij Folkert Groenveld te verslaan. De stand na de partij is 7,5 tegen 1,5. Er zijn nog twee wedstrijden te gaan, maar Walinga pakte donderdag in principe de wereldtitel al. Groenveld kan Walinga niet meer achterhalen, maar de partijen worden wel uitgespeeld.