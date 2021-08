Meer dan honderd speciale schapen moeten heide terugbrengen naar de Wouden

Boswachter Jakob Hanenburg: "Tot de jaren 60 heette het dorp dat we nu Noardburgum noemen nog Bergumerheide. Dit was een groot gebied met in 1700 nog plekken met hoogveen. Het was allemaal heide." Daarvan zijn nu nog zo'n drie snippers van over.

Het gebiedje bij Noardburgum werd in 2015 afgegraven om daar weer heide van te maken. Als je goed kijkt, zijn er ook al best veel heideplanten te zien, maar die hebben het nu moeilijk, zegt Hanenburg. "Het zijn planten van de arme grond en het volle licht. Zo hier en daar mag al een boompje staan, maar het gaat nu wat te wild met die bomen."

120 heideschapen

De 120 Schoonebeker heideschapen grazen nu al een week op het terrein. En dat is ook goed te zien, want het gras en de andere planten tussen de bomen zijn voor een groot deel weggegeten. Heideplanten kunnen daar goed tegen. Nu het makkelijke voedsel op is, beginnen de schapen langzamerhand met de bomen.