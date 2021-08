Metaalbedrijf Oreel zet in op vaste contracten voor nieuw personeel

Volgens het bedrijf moeten de werknemers vastigheid hebben. Flexibele uitzendcontracten met veel onzekerheid passen daar niet bij, vindt directeur Sytse Oreel.

Met en zonder ervaring

Met een langlopende online campagne wil het bedrijf zowel mannen als vrouwen trekken, die al binnen de metaaltechnyk werken of interesse hebben in het vakgebied. Volgens het metaalbedrijf is het werk in de fabriek goed te doen voor iedereen. Oreel: "We hebben overal hulpmiddelen, dus niemand hoeft zwaar werk te doen.''

Het 150 jaar oude familiebedrijf is in de afgelopen vijftien jaar gegroeid van 40 naar 140 medewerkers. Omdat de groei nog steeds doorzet, is er nu plaats voor nieuwe, vaste medewerkers. Volgens Oreel zorgt baanzekerheid voor een positieve sfeer en tevredenheid op de werkvloer.