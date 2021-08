Organisatie klaar voor Benelux Tour: "De mensen kunnen wel komen"

"We weten wat we moeten doen", zegt Albert Helfrich, voorzitter van het Wielercomité Surhuisterveen. "We hebben het allemaal voor elkaar: verkeersregelaars, vrijwilligers. We zijn er klaar voor, dus de mensen kunnen wel komen."

Publiek op anderhalve meter

Bij de Benelux Tour is publiek 'gewoon' welkom. Bij de presentatie kunnen toeschouwers niet bij de wielrenners komen, maar ze kunnen wel komen kijken. Ook bij de koers zelf heeft de organisatie maatregelen genomen: "De start en de sprint in de tweede ronde zijn nu op de Jan Binneslaan en daar kunnen veel mensen staan", zegt Helfrich.

Er is geen maximum aantal toeschouwers, maar het publiek moet wel anderhalve meter afstand van elkaar houden. Volgens de voorzitter is dat geen probleem: "Het is een groot terrein, dus de mensen kunnen een heel eind uit elkaar staan. En het is ook maar de vraag of er veel mensen komen. Het is op maandag en dan moet iedereen aan het werk, al komen de echte liefhebbers wel."

"Dit hebben we maar weer"

Helfrich is blij dat de Benelux Tour doorgaat: "Voor Surhuisterveen is dit prachtig. We komen weer 'in the picture'. Er komen televisiebeelden en die worden allemaal ook uitgezonden."

Op 2 oktober staat voorlopig de Profronde ook nog op het programma: "Die is vorig jaar niet doorgegaan, misschien dit jaar wel. Maar dit hebben we maar weer en dan kunnen de mensen ook even zien hoe mooi Surhuisterveen is."