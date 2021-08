Ton Eijer over waarschuwing voor Leeuwarder horeca: "Dat had wel anders gekund"

"We zitten natuurlijk al anderhalf jaar met coronamaatregelen. Iedere keer zijn de regels weer anders", zegt Eijer. "Het is heel frustrerend, en ook niet uit te leggen aan onze gasten. Die begrijpen niet meer wat er is, want die zien geen corona meer."

De steun door de overheid, in de vorm van de TVO- en NOW-regeling, houdt waarschijnlijk in oktober op. "Misschien komt er nog een speciale regeling voor discotheken en clubs, die nog hulp krijgen, maar de rest zal zichzelf moeten redden. Dus dan moeten wij gewoon open. En anders is het voor sommige zaken misschien wel voorbij. Als er geen geld binnen komt en je krijgt geen steun meer, dan houdt het op."