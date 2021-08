Henk de Jong: "Het kan zomaar zo zijn dat Cambuur na twee wedstrijden nul punten heeft"

Met Tamás Kiss heeft Cambuur deze week een nieuwe speler binnengehaald. De Jong: "Een speciale jongen. Snel aan de bal, hij heeft flair, maar kan ook opstandig zijn. Een heel talentvolle jongen. De kans dat hij tegen PSV minuten maakt, is heel groot." Cambuur is nog druk bezig met nieuwe spelers. Er moeten nog drie spelers bij volgens De Jong. Een speler die Mees Hoedemakers kan vervangen, een back en een aanvaller.

Boere mogelijk in de basis

In de Portugese media circuleert de naam van Rafael Camacho van FC Porto. "Ja, dat heb ik ook gelezen", zegt De Jong. "Dat krijg je dan opgestuurd. Ik denk dat het wel een goede speler is. Of wij in gesprek zijn? Dat moet je mij eigenlijk niet vragen, want ik kan niet liegen. Nou ja, je hebt mijn kop wel gezien." Het lijkt erop dat Tom Boere tegen PSV in de spits gaat beginnen. "Nog even kijken", zegt De Jong.