GGD-directeur: "Cijfers lopen op, nog te vroeg om van stijgende lijn te praten"

In de afgelopen week is het aantal besmettingen iets gestegen, van 529 naar 542. In de groep 4 tot 12 jaar steeg het aantal positieve testen en dat was ook zo bij de groep 50 tot 60 jaar. Het aantal coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen bleef bijna gelijk. Er waren geen sterfgevallen.

Bezorgd over zorg

In verpleeg- en verzorgingshuizen testten 38 mensen positief, waarvan 25 bewoners. Een week geleden waren dat nog 23 besmettingen. "In de zorg lopen de cijfers op, dat is wel zorgelijk", zegt Margreet de Graaf, directeur van GGD Fryslân. "Dat moeten we wel in de gaten houden. Mensen in de zorginstellingen zijn kwetsbaar, ze hebben een minder goed immuunsysteem."

Het is nog te vroeg om te zeggen dat het aantal besmettingen echt oploopt. "Over twee weken kunnen we zien of deze groei een kleine hobbel was of dat het echt om een stijgende lijn gaat. De scholen beginnen ook weer en er zijn introductieweken."

Testen

Mensen met coronaklachten kunnen zonder afspraak zich laten testen in het WTC in Leeuwarden. "Dat doen we om laagdrempelig te zijn. Dat je met klachten geen thuistest doet, maar dat je direct naar de GGD kunt. Dat is voor studenten ook makkelijk om zich te laten testen." Voor andere locaties moet wel eerst een afspraak worden gemaakt.